СМИ: Бразилия отказала в визах двум представителям администрации Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Бразилии отклонили запросы на визы для двух представителей администрации президента США Дональда Трампа.

В делегацию, которой власти Бразилии отказали в визах, входили помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс и заместитель помощника госсекретаря США Сэмюэл Самсон.

Бразильские чиновники объяснили отказ в визах намерением представителей американской администрации поставить под сомнение надежность избирательной системы Бразилии и повлиять на исход октябрьских президентских выборов.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти Бразилии отклонили запросы на визы для двух представителей администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство Власти Бразилии отклонили запросы на визы для двух представителей администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных бразильских чиновников.

"Власти Бразилии отклонили запросы на визы для двух представителей администрации Трампа , планировавших посетить страну", - заявили чиновники.

Как уточнили собеседники агентства, делегация, которой власти Бразилии в пятницу отказали в визах, включала помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнса, а также заместителя помощника госсекретаря США Сэмюэла Самсона.

Бразильские чиновники объяснили такое решение тем, что представители американской администрации якобы намеревались посетить Бразилию, чтобы "поставить под сомнение надежность избирательной системы страны". Как утверждают чиновники, США планировали "повлиять на исход" октябрьских президентских выборов в Бразилии.