Рейтинг@Mail.ru
Кишинев использует КС для ограничения автономии Гагаузии, считает Пулбере - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 25.07.2026 (обновлено: 17:13 25.07.2026)
Кишинев использует КС для ограничения автономии Гагаузии, считает Пулбере

Пулбере: власти Молдавии используют КС для ограничения автономии Гагаузии

© Фото предоставлено: пресс-службой Конституционного суда МолдавииДмитрий Пулбере
Дмитрий Пулбере - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото предоставлено: пресс-службой Конституционного суда Молдавии
Дмитрий Пулбере . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава КС Молдавии Дмитрий Пулбере считает, что центральные власти пытаются использовать КС для ограничения автономии Гагаузии.
  • По его словам, закон об особом правовом статусе Гагаузии создавался для сохранения мира в стране.
КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Власти Молдавии используют Конституционный суд, чтобы найти лазейку для ограничения автономии Гагаузии, считает бывший глава КС республики Дмитрий Пулбере.
Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля счел неконституционными полномочия парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.
Депутат парламента Молдавии Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Молдавии обвинили Кишинев во вредительстве по отношению к Гагаузии
18 июля, 14:23
"Центральные власти пытаются внести раздор в отношениях с Гагаузией, они используют КС, который должен стоять на защите конституции, для собственных целей. Они знают, что поменять закон об особом статусе Гагаузии не получится из-за нехватки голосов, поэтому власти нашли лазейки с помощью КС", - заявил Пулбере в рамках Международной научно-практическая конференции "Соблюдение конституционных норм в Республике Молдова - тест на правовое государство".
По его словам, закон об особом правовом статусе Гагаузии создавался для того, чтобы сохранить мир внутри страны.
"Сегодняшние власти не хотят, чтобы молдаване, украинцы, гагаузы и болгары жили дружно. Я не могу понять, почему они это делают, кого не устраивает статус Гагаузии и почему они хотят его изменить", - заявил Пулбере.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта и на 21 июня, их назначили на 15 ноября.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Премьера Молдавии призвали очистить госаппарат от членов правящей партии
24 июля, 15:31
 
В миреГагаузияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала