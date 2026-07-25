Кишинев использует КС для ограничения автономии Гагаузии, считает Пулбере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава КС Молдавии Дмитрий Пулбере считает, что центральные власти пытаются использовать КС для ограничения автономии Гагаузии.
- По его словам, закон об особом правовом статусе Гагаузии создавался для сохранения мира в стране.
КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Власти Молдавии используют Конституционный суд, чтобы найти лазейку для ограничения автономии Гагаузии, считает бывший глава КС республики Дмитрий Пулбере.
"Центральные власти пытаются внести раздор в отношениях с Гагаузией, они используют КС, который должен стоять на защите конституции, для собственных целей. Они знают, что поменять закон об особом статусе Гагаузии не получится из-за нехватки голосов, поэтому власти нашли лазейки с помощью КС", - заявил Пулбере в рамках Международной научно-практическая конференции "Соблюдение конституционных норм в Республике Молдова - тест на правовое государство".
По его словам, закон об особом правовом статусе Гагаузии создавался для того, чтобы сохранить мир внутри страны.
"Сегодняшние власти не хотят, чтобы молдаване, украинцы, гагаузы и болгары жили дружно. Я не могу понять, почему они это делают, кого не устраивает статус Гагаузии и почему они хотят его изменить", - заявил Пулбере.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта и на 21 июня, их назначили на 15 ноября.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.