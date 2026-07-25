Кишинев использует КС для ограничения автономии Гагаузии, считает Пулбере

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава КС Молдавии Дмитрий Пулбере считает, что центральные власти пытаются использовать КС для ограничения автономии Гагаузии.

По его словам, закон об особом правовом статусе Гагаузии создавался для сохранения мира в стране.

КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Власти Молдавии используют Конституционный суд, чтобы найти лазейку для ограничения автономии Гагаузии, считает бывший глава КС республики Дмитрий Пулбере.

Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля счел неконституционными полномочия парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.

"Центральные власти пытаются внести раздор в отношениях с Гагаузией, они используют КС, который должен стоять на защите конституции, для собственных целей. Они знают, что поменять закон об особом статусе Гагаузии не получится из-за нехватки голосов, поэтому власти нашли лазейки с помощью КС", - заявил Пулбере в рамках Международной научно-практическая конференции "Соблюдение конституционных норм в Республике Молдова - тест на правовое государство".

По его словам, закон об особом правовом статусе Гагаузии создавался для того, чтобы сохранить мир внутри страны.

"Сегодняшние власти не хотят, чтобы молдаване, украинцы, гагаузы и болгары жили дружно. Я не могу понять, почему они это делают, кого не устраивает статус Гагаузии и почему они хотят его изменить", - заявил Пулбере.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта и на 21 июня, их назначили на 15 ноября.