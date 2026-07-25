В Ростове-на-Дону ветка пробила стекло автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ростове-на-Дону ветка, отломившаяся из-за сильного ливня и ветра, пробила стекло автомобиля.

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, из-за которого были повалены более 170 деревьев в Ростове.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Ветка, отломившаяся от дерева из-за сильного ливня и ветра, пробила стекло автомобиля в Ростове-на-Дону, водитель не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции Ростовской области.

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Только в Ростове, по данным властей, были повалены более 170 деревьев.

"Автомобиль находился на проезжей части, не двигался. В результате погодных условий от дерева, которое находилось неподалеку от транспортного средства, оторвалась ветка и пробила стекло", - сказал собеседник агентства.