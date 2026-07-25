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В Ростове-на-Дону ветка пробила стекло автомобиля - РИА Новости, 25.07.2026
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23:53 25.07.2026
В Ростове-на-Дону ветка пробила стекло автомобиля

В Ростове-на-Дону отломившаяся ветка пробила стекло автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону ветка, отломившаяся из-за сильного ливня и ветра, пробила стекло автомобиля.
  • В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, из-за которого были повалены более 170 деревьев в Ростове.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Ветка, отломившаяся от дерева из-за сильного ливня и ветра, пробила стекло автомобиля в Ростове-на-Дону, водитель не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции Ростовской области.
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Только в Ростове, по данным властей, были повалены более 170 деревьев.
"Автомобиль находился на проезжей части, не двигался. В результате погодных условий от дерева, которое находилось неподалеку от транспортного средства, оторвалась ветка и пробила стекло", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, автомобиль получил повреждения.
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