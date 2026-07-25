Семьи пропавших после землетрясений в Венесуэле продолжают искать их тела

Краткий пересказ от РИА ИИ Спустя месяц после разрушительных землетрясений в Венесуэле родственники погибших и пропавших без вести продолжают ежедневно дежурить у завалов в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра.

Жертвами землетрясений стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения.

В наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.

ЛА-ГУАЙРА, 25 июл - РИА Новости. Спустя месяц после разрушительных землетрясений в Венесуэле родственники погибших и пропавших без вести, которые продолжают ежедневно дежурить у завалов в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра, рассказали РИА Новости, что траур и трагедия для них продолжаются.

Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения. В стране продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.

"Я намерена оставаться здесь, пока не найдут моих родных. Честно говоря, трагедия здесь еще не закончилась. Они объявили траур, потом завершили его, но для нас - нет. Для тех, чьи родственники остаются под завалами, этот траур будет вечным", - сказала местная жительница Нельвис Карабальо, которая ищет сестру, зятя и двух племянников под завалами дома OPPE 26 у въезда в район Лос-Кокос в приходе Карабальеда.

По словам Карабальо, ее 56-летняя сестра, потерявшая возможность ходить после инсульта, вместе с семьей приехала домой примерно за 20 минут до землетрясения и не успела подняться в квартиру на 11-м этаже. Родные считают, что они оказались погребены под завалами лестничного пролета жилого комплекса. Женщина рассказала, что с первого дня находится на месте трагедии и поддерживает связь с другими семьями, которые также ждут известий о своих близких.

Рядом с разрушенным домом под самодельным навесом за работой техники наблюдала другая местная жительница Милагрос Кортес. В прозрачных защитных очках и маске, защищаясь от густой пыли, она показала на телефоне фотографию своего 38-летнего брата, который, по ее словам, любил серфинг и скейтбординг.

"Днем техника разбирает завалы, а ночью друзья и родственники ищут наши семьи. Эта трагедия еще не закончилась. От Катия-ла-Мар и до этого места многие семьи находятся в трауре, и это еще не конец", - сказала она, добавив, что не прекратит поиски, пока не найдет близких.

Как передает корреспондент агентства, у большинства разрушенных зданий в Карабальеде работает тяжелая техника, разбирающая обломки, чтобы найти остающиеся там тела людей.

В прилегающих районах возобновили работу лишь немногие магазины, но продолжается раздача продовольствия, питьевой воды и кормов для животных. Остаются на местах и международные полевые госпитали, оказывающие медицинскую помощь.