Рейтинг@Mail.ru
Семьи пропавших после землетрясений в Венесуэле продолжают искать их тела - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 25.07.2026
Семьи пропавших после землетрясений в Венесуэле продолжают искать их тела

В Венесуэле родственники погибших и пропавших без вести дежурят у завалов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спустя месяц после разрушительных землетрясений в Венесуэле родственники погибших и пропавших без вести продолжают ежедневно дежурить у завалов в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра.
  • Жертвами землетрясений стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения.
  • В наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.
ЛА-ГУАЙРА, 25 июл - РИА Новости. Спустя месяц после разрушительных землетрясений в Венесуэле родственники погибших и пропавших без вести, которые продолжают ежедневно дежурить у завалов в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра, рассказали РИА Новости, что траур и трагедия для них продолжаются.
Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения. В стране продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.
Спасатели вызволили мужчину, который восемь дней провел под обломками после землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Венесуэле нашли выжившего спустя восемь дней после землетрясения
2 июля, 17:08
"Я намерена оставаться здесь, пока не найдут моих родных. Честно говоря, трагедия здесь еще не закончилась. Они объявили траур, потом завершили его, но для нас - нет. Для тех, чьи родственники остаются под завалами, этот траур будет вечным", - сказала местная жительница Нельвис Карабальо, которая ищет сестру, зятя и двух племянников под завалами дома OPPE 26 у въезда в район Лос-Кокос в приходе Карабальеда.
По словам Карабальо, ее 56-летняя сестра, потерявшая возможность ходить после инсульта, вместе с семьей приехала домой примерно за 20 минут до землетрясения и не успела подняться в квартиру на 11-м этаже. Родные считают, что они оказались погребены под завалами лестничного пролета жилого комплекса. Женщина рассказала, что с первого дня находится на месте трагедии и поддерживает связь с другими семьями, которые также ждут известий о своих близких.
Рядом с разрушенным домом под самодельным навесом за работой техники наблюдала другая местная жительница Милагрос Кортес. В прозрачных защитных очках и маске, защищаясь от густой пыли, она показала на телефоне фотографию своего 38-летнего брата, который, по ее словам, любил серфинг и скейтбординг.
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в общих могилах
3 июля, 05:29
"Днем техника разбирает завалы, а ночью друзья и родственники ищут наши семьи. Эта трагедия еще не закончилась. От Катия-ла-Мар и до этого места многие семьи находятся в трауре, и это еще не конец", - сказала она, добавив, что не прекратит поиски, пока не найдет близких.
Как передает корреспондент агентства, у большинства разрушенных зданий в Карабальеде работает тяжелая техника, разбирающая обломки, чтобы найти остающиеся там тела людей.
В прилегающих районах возобновили работу лишь немногие магазины, но продолжается раздача продовольствия, питьевой воды и кормов для животных. Остаются на местах и международные полевые госпитали, оказывающие медицинскую помощь.
Ла-Гуайра и Каракас сильнее всего пострадали от землетрясений 24 июня, ущерб также был зафиксирован в штатах Арагуа, Карабобо, Фалькон и Миранда.
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Венесуэла переходит к восстановлению после разрушительных землетрясений
03:54
 
В миреВенесуэлаКаракасАрагуаЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала