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Венесуэла переходит к восстановлению после разрушительных землетрясений - РИА Новости, 25.07.2026
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03:54 25.07.2026
Венесуэла переходит к восстановлению после разрушительных землетрясений

Венесуэла переходит к восстановлению пострадавших регионов после землетрясений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Венесуэлы переходят от этапа оказания гуманитарной помощи к восстановлению пострадавших от землетрясений регионов.
  • Уполномоченный президент страны Дельси Родригес заявила о работе над генеральным планом комплексного восстановления инфраструктуры, жилья, образования и занятости.
  • Родригес выразила благодарность жителям страны и представителям религиозных общин за солидарность, а также народам мира за помощь в спасательных работах.
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы спустя месяц после разрушительных землетрясений переходят от этапа оказания гуманитарной помощи к восстановлению пострадавших регионов, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Сейчас мы оставляем позади стадию гуманитарной помощи, чтобы перейти к процессу восстановления. Мы работаем над генеральным планом для Венесуэлы, для Ла-Гуайры и Лос-Текес, который обеспечит комплексное восстановление инфраструктуры, жилья, человеческого потенциала, образования и занятости", - сказала Родригес во время межконфессиональной молитвы на побережье штата Ла-Гуайра, посвященной памяти жертв землетрясений.
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Она поблагодарила жителей страны за солидарность и взаимопомощь, отметив, что за прошедший месяц венесуэльцы проявили лучшие человеческие качества. По словам главы государства, тысячи молодых людей добровольно участвуют в спасательных работах вместе с сотрудниками гражданской обороны и военнослужащими.
Родригес также выразила благодарность представителям католической, евангелической, мусульманской, иудейской и других религиозных общин, которые с первых дней после трагедии поддерживали пострадавших молитвами.
"Хочу поблагодарить народы мира, которые направили спасателей, пересекли свои границы, чтобы спасать жизни нашего народа", - добавила она.
Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения. В стране продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.
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