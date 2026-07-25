Венесуэла переходит к восстановлению после разрушительных землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Венесуэлы переходят от этапа оказания гуманитарной помощи к восстановлению пострадавших от землетрясений регионов.

Уполномоченный президент страны Дельси Родригес заявила о работе над генеральным планом комплексного восстановления инфраструктуры, жилья, образования и занятости.

Родригес выразила благодарность жителям страны и представителям религиозных общин за солидарность, а также народам мира за помощь в спасательных работах.

МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы спустя месяц после разрушительных землетрясений переходят от этапа оказания гуманитарной помощи к восстановлению пострадавших регионов, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

"Сейчас мы оставляем позади стадию гуманитарной помощи, чтобы перейти к процессу восстановления. Мы работаем над генеральным планом для Венесуэлы , для Ла-Гуайры и Лос-Текес, который обеспечит комплексное восстановление инфраструктуры, жилья, человеческого потенциала, образования и занятости", - сказала Родригес во время межконфессиональной молитвы на побережье штата Ла-Гуайра, посвященной памяти жертв землетрясений.

Она поблагодарила жителей страны за солидарность и взаимопомощь, отметив, что за прошедший месяц венесуэльцы проявили лучшие человеческие качества. По словам главы государства, тысячи молодых людей добровольно участвуют в спасательных работах вместе с сотрудниками гражданской обороны и военнослужащими.

Родригес также выразила благодарность представителям католической, евангелической, мусульманской, иудейской и других религиозных общин, которые с первых дней после трагедии поддерживали пострадавших молитвами.

"Хочу поблагодарить народы мира, которые направили спасателей, пересекли свои границы, чтобы спасать жизни нашего народа", - добавила она.