Один из возможных претендентов на пост президента Украины сделал заявление

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Усик заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины.

Издание "Страна.ua" отмечает, что слухи о том, что Усик может пойти в президенты возникают регулярно.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины, несмотря на итоги недавнего опроса о степени доверия к нему сограждан.



"Если бы у меня было такое мнение, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины", — цитирует его издание "Страна.ua".

В середине недели агентство Rating провело опрос среди украинцев, о том, кого бы они выбрали президентом, если бы выборы проходили сейчас. Усик занял пятую строчку, за него проголосовали бы 5,9% опрошенных. Первые четыре позиции разделили Владимир Зеленский (22,3%), Валерий Залужный (14,9%), Михаил Федоров (13,4%) и Кирилл Буданов* (7,2%).

При этом согласно данным этого же исследования, больше всего украинцы доверяют Залужному 70%, Федорову —65%, Буданову* — 62%. Зеленский и Усик оказались на четвертом и пятом месте: 59% и 54%, соответственно.