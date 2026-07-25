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Один из возможных претендентов на пост президента Украины сделал заявление - РИА Новости, 25.07.2026
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16:15 25.07.2026
Один из возможных претендентов на пост президента Украины сделал заявление

Усик заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Усик заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины.
  • Издание "Страна.ua" отмечает, что слухи о том, что Усик может пойти в президенты возникают регулярно.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины, несмотря на итоги недавнего опроса о степени доверия к нему сограждан.

"Если бы у меня было такое мнение, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины", — цитирует его издание "Страна.ua".
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В середине недели агентство Rating провело опрос среди украинцев, о том, кого бы они выбрали президентом, если бы выборы проходили сейчас. Усик занял пятую строчку, за него проголосовали бы 5,9% опрошенных. Первые четыре позиции разделили Владимир Зеленский (22,3%), Валерий Залужный (14,9%), Михаил Федоров (13,4%) и Кирилл Буданов* (7,2%).
При этом согласно данным этого же исследования, больше всего украинцы доверяют Залужному 70%, Федорову —65%, Буданову* — 62%. Зеленский и Усик оказались на четвертом и пятом месте: 59% и 54%, соответственно.
Издание отмечает, что слухи о том, что Усик может пойти в президенты возникают регулярно. При этом в марте он сам заявлял, что планирует еще пару лет заниматься спортом, а потом хочет попробовать "поработать на государство", при этом на позиции не ниже президента.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов".

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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