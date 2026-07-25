В Сумской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Ромны Сумской области на севере Украины прогремели взрывы.
- В Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в городе Ромны Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Ромнах раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18