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"Украинские беспилотники, поддерживаемые западными союзниками, продолжают убивать мирных жителей в России. Я хочу выразить свое глубочайшее возмущение по поводу преднамеренных нападений на беззащитных мирных жителей и молчания европейских лидеров. Годами мы слушали нравоучительные уроки западных ценностей от лидеров ЕС, но теперь они закрывают глаза на прямые атаки на гражданских", — написал он.