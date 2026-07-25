Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, финский политик из партии "Альянс свободы", раскритиковал Киев за атаку на турбазу в Кирилловке, в результате которой погибли 12 человек.
- По словам политика, украинские беспилотники, поддерживаемые западными союзниками, продолжают убивать мирных жителей в России, и он выступил против предоставления Украине финансовой и военной помощи.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X решительно раскритиковал Киев за атаку на турбазу в Кирилловке, при которой погибли 12 человек.
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"Украинские беспилотники, поддерживаемые западными союзниками, продолжают убивать мирных жителей в России. Я хочу выразить свое глубочайшее возмущение по поводу преднамеренных нападений на беззащитных мирных жителей и молчания европейских лидеров. Годами мы слушали нравоучительные уроки западных ценностей от лидеров ЕС, но теперь они закрывают глаза на прямые атаки на гражданских", — написал он.
Политик также выступил против предоставления Украине финансовой и военной помощи.
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"Дипломатии между ЕС и Россией не будет, если Европа будет молчать о таких военных преступлениях и продолжит поставлять оружие Украине. Двойные стандарты ЕС в отношении международного права являются препятствием для мира", — резюмировал Мема.
ВСУ нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка минувшей ночью. Глава Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей.
Жертвами удара ВСУ по турбазе стали 12 человек. Среди них четверо несовершеннолетних. С семьями погибших работают сотрудники оперативных служб и психологи. Медики делают все возможное для спасения раненых, добавил губернатор. Он объявил 26 июля днем траура в Запорожской области.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением, которое новый главком ВСУ Михаил Драпатый уже может записать на свой счет.
Следственный комитет России возбудил дело о теракте.