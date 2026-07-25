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На Украине ужесточат правила использования бодикамер сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 25.07.2026
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20:55 25.07.2026
На Украине ужесточат правила использования бодикамер сотрудниками ТЦК

Минобороны Украины ужесточит правила использования бодикамер сотрудниками ТЦК

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны Украины ужесточит правила использования бодикамер сотрудниками ТЦК.
  • Согласно новым правилам, ТЦК обяжут хранить фото- и видеоматериалы с камер в течение 90 дней и запретят отключать бодикамеры во время мобилизационных мероприятий в зданиях военкоматов и на прилегающей территории.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны Украины ужесточит правила использования сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) бодикамер, сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По его словам, минобороны ответило на рекомендации временной следственной комиссии по использованию бодикамер военнослужащими и готовит реализацию перечня решений.
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"Обязать ТЦК хранить фотоматериалы и видеозаписи с камер в течение 90 календарных дней; запретить отключение бодикамер во время мобилизационных мероприятий в зданиях военкоматов и на прилегающей территории", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Как отмечает депутат, сотрудники военкомата в большинстве своем в помещениях отключают камеры, удаляют записи или вовсе не надевают их при рейдах.
Сотрудников военкоматов на Украине с 1 сентября 2025 года обязали носить нагрудные видеокамеры для видеофиксации проверки документов и вручения повесток.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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