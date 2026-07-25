Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны Украины ужесточит правила использования бодикамер сотрудниками ТЦК.

Согласно новым правилам, ТЦК обяжут хранить фото- и видеоматериалы с камер в течение 90 дней и запретят отключать бодикамеры во время мобилизационных мероприятий в зданиях военкоматов и на прилегающей территории.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны Украины ужесточит правила использования сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) бодикамер, сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, минобороны ответило на рекомендации временной следственной комиссии по использованию бодикамер военнослужащими и готовит реализацию перечня решений.

"Обязать ТЦК хранить фотоматериалы и видеозаписи с камер в течение 90 календарных дней; запретить отключение бодикамер во время мобилизационных мероприятий в зданиях военкоматов и на прилегающей территории", - написал Гончаренко * в своем Telegram-канале.

Как отмечает депутат, сотрудники военкомата в большинстве своем в помещениях отключают камеры, удаляют записи или вовсе не надевают их при рейдах.

Сотрудников военкоматов на Украине с 1 сентября 2025 года обязали носить нагрудные видеокамеры для видеофиксации проверки документов и вручения повесток.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.