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На Украине силой удерживали мужчину с инвалидностью и туберкулезом - РИА Новости, 25.07.2026
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19:41 25.07.2026
На Украине силой удерживали мужчину с инвалидностью и туберкулезом

Сотрудники ТЦК силой удерживали мужчину с туберкулезом и инвалидностью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о случае удержания сотрудниками ТЦК мужчины с инвалидностью и туберкулезом, имевшего отсрочку от мобилизации.
  • Мужчине не оказали надлежащую медицинскую помощь, он не мог вовремя принимать лекарства.
  • В связи с произошедшим в прокуратуру, государственное бюро расследований и военную службу правопорядка поданы заявления о возможном превышении власти военным должностным лицом.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) на западе Украины силой удерживали мужчину с инвалидностью и туберкулезом, имевшего отсрочку от мобилизации, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Ко мне обратились относительно возможного нарушения прав жителя Закарпатской области 1970 года рождения во время мобилизационных мероприятий. По словам заявителя, работники полиции доставили мужчину с инвалидностью в одно из подразделений Закарпатского военкомата. Несмотря на документы, подтверждающие его законное право на отсрочку, его продолжали удерживать", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
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Кроме того, мужчина болеет туберкулезом, нуждается в постоянном лечении и регулярном приеме лекарств, добавил омбудсмен. Мужчине не оказали надлежащую медицинскую помощь, он не мог вовремя принимать лекарства. Лубинец утверждает, что позднее его отпустили, а его право на отсрочку от мобилизации - восстановили.
При этом, как сообщает уполномоченный, в прокуратуру, государственное бюро расследований, а также военную службу правопорядка поданы соответствующее заявления "о возможном превышении власти военным должностным лицом".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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