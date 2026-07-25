Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что серия кадровых отставок и назначений на Украине — это следствие борьбы за власть между верхушкой страны.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Серия кадровых отставок и назначений на Украине стала следствием борьбы за власть, напоминающей "драку бульдогов под ковром", заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Отставки и назначения – это лишь видимое следствие борьбы за власть между верхушкой Украины . Отношения чиновников, генералов, министров и прочих "благополучателей" от прокси-войны против России напоминает "драку бульдогов под ковром", - сказал Кастюкевич.

По его словам, сегодня на Украине царит хаос, разгул и коррупция.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.