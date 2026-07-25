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Сенатор назвал кадровые отставки на Украине следствием борьбы за власть - РИА Новости, 25.07.2026
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14:21 25.07.2026
Сенатор назвал кадровые отставки на Украине следствием борьбы за власть

Кастюкевич: борьба за власть на Украине похожа на драку бульдогов под ковром

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСенатор Российской Федерации Игорь Кастюкевич
Сенатор Российской Федерации Игорь Кастюкевич - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Сенатор Российской Федерации Игорь Кастюкевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что серия кадровых отставок и назначений на Украине — это следствие борьбы за власть между верхушкой страны.
  • Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.
  • Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Серия кадровых отставок и назначений на Украине стала следствием борьбы за власть, напоминающей "драку бульдогов под ковром", заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Отставки и назначения – это лишь видимое следствие борьбы за власть между верхушкой Украины. Отношения чиновников, генералов, министров и прочих "благополучателей" от прокси-войны против России напоминает "драку бульдогов под ковром", - сказал Кастюкевич.
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По его словам, сегодня на Украине царит хаос, разгул и коррупция.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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В миреУкраинаХерсонская областьРоссияИгорь КастюкевичМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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