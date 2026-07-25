Сенатор назвал кадровые отставки на Украине следствием борьбы за власть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что серия кадровых отставок и назначений на Украине — это следствие борьбы за власть между верхушкой страны.
- Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.
- Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Серия кадровых отставок и назначений на Украине стала следствием борьбы за власть, напоминающей "драку бульдогов под ковром", заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
По его словам, сегодня на Украине царит хаос, разгул и коррупция.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.