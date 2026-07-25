На Украине задержали организатора выставки дронов, попавшей под удар

Имя подозреваемого не называется. Как уточнил генпрокурор, организатору предъявлены обвинения по статье о служебной халатности. По данным Кравченко, мероприятие проходило с нарушениями: на открытой площадке собралось более 300 представителей оборонных производств, а ближайшее укрытие не было рассчитано на такое количество людей и находилось на достаточном удалении от места проведения выставки. В офисе компании-организатора прошли обыски, сам подозреваемый получил ранения при ударе по полигону, где проходило мероприятие, и находится под стражей в медицинском учреждении.