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На Украине задержали организатора выставки дронов, попавшей под удар - РИА Новости, 25.07.2026
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13:55 25.07.2026 (обновлено: 15:06 25.07.2026)
На Украине задержали организатора выставки дронов, попавшей под удар

Прокурор Кравченко: задержан организатор выставки дронов под Киевом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организатор выставки БПЛА в Киеве, попавшей под удар, задержан.
  • Ему предъяили обвинения по статье о служебной халатности, так как мероприятие проходило с нарушениями.
  • В офисе компании-организатора прошли обыски.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Организатор выставки БПЛА, попавшей под удар в Киеве в пятницу, задержан, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Главный организатор мероприятия задержан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.
Имя подозреваемого не называется. Как уточнил генпрокурор, организатору предъявлены обвинения по статье о служебной халатности. По данным Кравченко, мероприятие проходило с нарушениями: на открытой площадке собралось более 300 представителей оборонных производств, а ближайшее укрытие не было рассчитано на такое количество людей и находилось на достаточном удалении от места проведения выставки. В офисе компании-организатора прошли обыски, сам подозреваемый получил ранения при ударе по полигону, где проходило мероприятие, и находится под стражей в медицинском учреждении.
В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотников, в том числе иностранных, используемых для ударов по гражданским объектам в России. Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области под удар попало мероприятие с участием представителей оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь шла о выставке ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". На выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
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