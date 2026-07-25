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СМИ: сотрудник спецслужб Украины уничтожен при ударе по объекту под Киевом - РИА Новости, 25.07.2026
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СМИ: сотрудник спецслужб Украины уничтожен при ударе по объекту под Киевом

Полковника СБУ Сиренко ликвидировали при ударе по выставке дронов под Киевом

© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINEМесто взрыва в Киевской области
Место взрыва в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
Место взрыва в Киевской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко ликвидирован в результате российского удара.
  • Удар был нанесен по месту проведения военной выставки под Киевом.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко ликвидирован в результате удара по месту проведения военной выставки под Киевом в пятницу, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Согласно сообщению, Сиренко являлся сотрудником Главного управления разведки МО Украины, ранее он возглавлял управление центра спецопераций Службы безопасности Украины.
В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотников, в том числе иностранных, используемых для ударов по гражданским объектам в России. Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области под удар попало мероприятие с участием представителей оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь шла о выставке ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". На выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
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