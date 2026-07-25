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Буданов* сделал тяжелое признание после нового удара ВС России - РИА Новости, 25.07.2026
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11:07 25.07.2026 (обновлено: 20:44 25.07.2026)
Буданов* сделал тяжелое признание после нового удара ВС России

Буданов назвал уроком удар ВС России по военной выставке под Киевом

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал удар ВС России по военной выставке под Киевом уроком и подчеркнул, что организаторы таких событий должны нести персональную ответственность за безопасность людей.
  • Он добавил, что во время российского удара по военной выставке в Киевской области находились иностранные делегации, но не уточнил, какие именно.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал удар ВС России по военной выставке под Киевом уроком.

"В условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый…" — цитирует его издание "Страна.ua".
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Буданов* добавил, что во время российского удара по военной выставке в Киевской области находились иностранные делегации, но не уточнил, какие именно.

Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что тоже находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.
В Министерстве обороны не раз подчеркивали, что, в отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При этом бойцы используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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