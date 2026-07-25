Буданов* сделал тяжелое признание после нового удара ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал удар ВС России по военной выставке под Киевом уроком и подчеркнул, что организаторы таких событий должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

Он добавил, что во время российского удара по военной выставке в Киевской области находились иностранные делегации, но не уточнил, какие именно.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал удар ВС России по военной выставке под Киевом уроком.



"В условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый…" — цитирует его издание "Страна.ua".

Буданов* добавил, что во время российского удара по военной выставке в Киевской области находились иностранные делегации, но не уточнил, какие именно.



Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что тоже находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.