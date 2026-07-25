В Польше раскрыли новые данные об ударе по военной выставке под Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по выставке беспилотных систем в Киевской области, пишет Defence24.
- По сообщению издания, эти сведения подтвердили в МИД страны.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по выставке беспилотных систем в Киевской области, пишет Defence24.
"Согласно информации, полученной Defence24, погибшим стал сотрудник польской компании, работающей в оборонной промышленности. Этот человек не был польским гражданином", — говорится в публикации.
"Согласно информации, полученной Defence24, погибшим стал сотрудник польской компании, работающей в оборонной промышленности. Этот человек не был польским гражданином", — говорится в публикации.
По сообщению издания, эти сведения подтвердили в МИД страны.
Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ.
Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ.
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