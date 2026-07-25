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"Россия уничтожила". В США раскрыли, чего лишилась Украина в последние дни - РИА Новости, 25.07.2026
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06:52 25.07.2026 (обновлено: 06:54 25.07.2026)
"Россия уничтожила". В США раскрыли, чего лишилась Украина в последние дни

Аналитик Джонсон: ВС России наступают и лишают ВСУ снабжения по суше и морю

© Фото : ГСЧС УкаиныПожар в Одессе
Пожар в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : ГСЧС Укаины
Пожар в Одессе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска продвигаются на фронте и лишают ВСУ снабжения по морю и железной дороге.
  • По словам Джонсона, Одесса и Николаев блокированы, и Украина отрезана от поставок через Черное море.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские войска продвигаются на фронте, одновременно лишая ВСУ снабжения по морю и железной дороге, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
" Украина сейчас находится в кризисе. <…> А Россия тем временем атакует промышленные предприятия в Киеве. День за днем", — отметил он.
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По словам Джонсона, Москва постепенно отрезает противника от всех путей снабжения.
"Параллельно с этим Россия фактически закрыла Одессу. Город полностью блокирован. <…> То же самое происходит и с Николаевым. По сути, Украина отрезана от дальнейших поставок, по крайней мере, через Черное море. Все остальное теперь придется вести по суше. А на этом направлении Россия <…> уничтожает локомотивы. <…> Так что русские фактически лишают Украину возможности получать снабжение и по железной дороге", — уточнил эксперт.
В четверг министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В российском оборонном ведомстве не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевРоссияЛарри ДжонсонРодион МирошникЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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