В Черниговской области вдова мобилизованного взорвала сотрудников ТЦК

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вдова мобилизованного украинца взорвала взрывчаткой, замаскированной в пакете из сети быстрого питания, сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.