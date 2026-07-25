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В Черниговской области вдова мобилизованного взорвала сотрудников ТЦК - РИА Новости, 25.07.2026
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06:42 25.07.2026 (обновлено: 08:00 25.07.2026)
В Черниговской области вдова мобилизованного взорвала сотрудников ТЦК

Вдова мобилизованного украинца взорвала сотрудников ТЦК на блокпосту

Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину. Кадр видео
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину. Кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области вдова мобилизованного украинца взорвала взрывчаткой, замаскированной в пакете из сети быстрого питания, сотрудников ТЦК на блокпосту.
  • В интернете распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин, применяя к ним силу.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вдова мобилизованного украинца взорвала взрывчаткой, замаскированной в пакете из сети быстрого питания, сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Черниговской области вдовы украинских военнослужащих продолжают мстить сотрудникам ТЦК: одна из местных жительниц передала "людоловам", стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой", — сказал собеседник агентства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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