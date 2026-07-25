"Это катастрофа!" В Британии пришли в ужас после удара России по Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия ввела полную блокаду Черноморского побережья Украины.

По словам Меркуриса, украинская сторона не способна противостоять России из-за недостатка ресурсов и меньшего количества войск по сравнению с российской армией.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия сумела заблокировать все Черноморское побережье Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире Россия сумела заблокировать все Черноморское побережье Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала

"Сейчас русские атакуют Одессу . Они наносят удары по кораблям, которые находятся в одесских портах. По сути, они ввели полную блокаду не только Одессы, но и всего черноморского побережья Украины . Вы видите, что украинские чиновники в отчаянии из-за того, что возможности Украины по экспорту практически исчерпаны. Проведенный анализ показал, что альтернативная доставка товаров через Констанцу (порт в Румынии. — Прим. ред.) на самом деле экономически неэффективна. Так что это стало катастрофой для Украины", — отметил он.

По словам Меркуриса, киевский режим не способен противостоять России ни на суше, ни на море.

"Мы видим, что российская армия продолжает наступать по всей линии фронта. <…> Украина находится в меньшинстве на линии фронта. Российская армия больше. Она лучше оснащена. Она продвигается вперед. У Украины нет ресурсов, чтобы остановить это", — подчеркнул аналитик.

В четверг министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.

Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.