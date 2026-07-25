Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Штаты не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot.
- По мнению Дэвиса, Украина может остаться без американских ракет противовоздушной обороны, так как США расходуют их сами и не смогут ничего передать.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет построить на Украине завод по производству ракет для ЗРК Patriot, но энергетика страны находится на грани после российских атак по объектам ВСУ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский умоляет, он хочет, чтобы на Украине построили завод по производству ракет-перехватчиков Patriot. То есть он говорит, что украинцы собираются сделать что-то, на что уйдут годы. Но конфликт-то у них идет прямо сейчас. И им уже сейчас приходится снова задумываться, что произойдет с энергетикой в течение зимы, и смогут ли они пережить это снова", — отметил он.
При этом Дэвис он подчеркнул, что Украина может остаться вообще без американских ракет противовоздушной обороны.
"Теперь ракеты для ПВО будут доступны в еще меньшей степени, потому что США все расходуют сами. У нас вообще не будет ничего, что мы могли бы им передать", — добавил эксперт.
Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.