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"Зеленский умоляет". В США раскрыли реальный ущерб Украины от ударов России - РИА Новости, 25.07.2026
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02:55 25.07.2026 (обновлено: 03:48 25.07.2026)
"Зеленский умоляет". В США раскрыли реальный ущерб Украины от ударов России

Аналитик Дэвис: США не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot

© REUTERS / Thomas PeterДым над Киевом, Украина
Дым над Киевом, Украина - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Дым над Киевом, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Штаты не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot.
  • По мнению Дэвиса, Украина может остаться без американских ракет противовоздушной обороны, так как США расходуют их сами и не смогут ничего передать.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет построить на Украине завод по производству ракет для ЗРК Patriot, но энергетика страны находится на грани после российских атак по объектам ВСУ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский умоляет, он хочет, чтобы на Украине построили завод по производству ракет-перехватчиков Patriot. То есть он говорит, что украинцы собираются сделать что-то, на что уйдут годы. Но конфликт-то у них идет прямо сейчас. И им уже сейчас приходится снова задумываться, что произойдет с энергетикой в течение зимы, и смогут ли они пережить это снова", — отметил он.
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При этом Дэвис он подчеркнул, что Украина может остаться вообще без американских ракет противовоздушной обороны.
"Теперь ракеты для ПВО будут доступны в еще меньшей степени, потому что США все расходуют сами. У нас вообще не будет ничего, что мы могли бы им передать", — добавил эксперт.
Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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