В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18