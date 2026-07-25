Краткий пересказ от РИА ИИ Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди усилил меры личной безопасности из-за страха перед ВС РФ.

По данным СК РФ, Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко стоят за атакой беспилотника в Брянской области на автобус детской футбольной команды.

В результате атаки погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, также известный как Мадяр, усилил меры личной безопасности из-за страха перед ВС РФ на фоне установления его причастности к атаке на автобус с детьми в Брянской области, сообщает телеканал Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, также известный как Мадяр, усилил меры личной безопасности из-за страха перед ВС РФ на фоне установления его причастности к атаке на автобус с детьми в Брянской области, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным СК РФ , Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко стоят за атакой беспилотника в Брянской области на автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Тогда погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.

"По данным источника RT в российских силовых структурах, главнокомандующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) усилил меры личной безопасности. Он старается минимально использовать мобильную связь, опасаясь, что его местоположение отследят российские военные", - пишет телеканал.

По данным RT, Бровди почти не покидает защищенные командные пункты.

В RT отметили, что подтверждением усиления мер безопасности также могут быть вакансии, которые размещены на официальных ресурсах курируемых Бровди подразделений. Как выяснило издание, в силах беспилотных систем ВСУ ищут полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности с весны 2026 года.