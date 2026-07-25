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Командующий силами БПЛА ВСУ усилил меры безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2026
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00:12 25.07.2026
Командующий силами БПЛА ВСУ усилил меры безопасности, пишут СМИ

RT: командир "Птиц Мадяра" усилил меры безопасности, опасаясь российских военных

CC BY-SA 4.0 / Роберт Бровди (crop) / Роберт Бровди
Роберт Бровди - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Роберт Бровди (crop) /
Роберт Бровди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди усилил меры личной безопасности из-за страха перед ВС РФ.
  • По данным СК РФ, Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко стоят за атакой беспилотника в Брянской области на автобус детской футбольной команды.
  • В результате атаки погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, также известный как Мадяр, усилил меры личной безопасности из-за страха перед ВС РФ на фоне установления его причастности к атаке на автобус с детьми в Брянской области, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным СК РФ, Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко стоят за атакой беспилотника в Брянской области на автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Тогда погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
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"По данным источника RT в российских силовых структурах, главнокомандующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) усилил меры личной безопасности. Он старается минимально использовать мобильную связь, опасаясь, что его местоположение отследят российские военные", - пишет телеканал.
По данным RT, Бровди почти не покидает защищенные командные пункты.
В RT отметили, что подтверждением усиления мер безопасности также могут быть вакансии, которые размещены на официальных ресурсах курируемых Бровди подразделений. Как выяснило издание, в силах беспилотных систем ВСУ ищут полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности с весны 2026 года.
"Он понимает, что может быть ликвидирован как в результате точечного удара, так и другими методами", - подчеркнул собеседник RT.
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