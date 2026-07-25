Полпред в УрФО прокомментировал атаку на Тюменский НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В день празднования 440-летия Тюмени на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода упал вражеский беспилотник.
- Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что атака носит пропагандистский характер, и призвал сохранять спокойствие.
ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Атака на Тюменский нефтеперерабатывающий завод в день, когда город празднует свое 440-летие, носит пропагандистский характер, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Жога отметил, что "еще никому не удавалось запугать уральцев и сибиряков", и призвал всех сохранять спокойствие. По его словам, ответственные службы в режиме повышенной готовности, принимаются все возможные меры по обеспечению безопасности жителей.
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