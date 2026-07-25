Рейтинг@Mail.ru
Полпред в УрФО прокомментировал атаку на Тюменский НПЗ - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 25.07.2026
Полпред в УрФО прокомментировал атаку на Тюменский НПЗ

Жога назвал атаку на Тюменский НПЗ в день 440-летия города пропагандистской

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В день празднования 440-летия Тюмени на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода упал вражеский беспилотник.
  • Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что атака носит пропагандистский характер, и призвал сохранять спокойствие.
ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Атака на Тюменский нефтеперерабатывающий завод в день, когда город празднует свое 440-летие, носит пропагандистский характер, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
"ВСУ продолжили попытки нанести удар по регионам Уральского федерального округа. Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свой 440-летний юбилей", - написал Жога в своем канале на платформе "Макс".
Жога отметил, что "еще никому не удавалось запугать уральцев и сибиряков", и призвал всех сохранять спокойствие. По его словам, ответственные службы в режиме повышенной готовности, принимаются все возможные меры по обеспечению безопасности жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияТюменьАртем ЖогаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала