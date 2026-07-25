В Турции предупредили о задержке авиарейсов в Москву из-за ливней

АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Резкое ухудшение погодных условий в Турции, сопровождающееся сильным ветром и ливнями, привело к задержкам ряда рейсов авиакомпании "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) между Москвой и турецкими курортами, сообщили РИА Новости в справочной службе перевозчика.

"В связи с погодными условиями возможны задержки некоторых рейсов. Постепенно они устраняются, об этом пассажиров информируют", - сообщили РИА Новости в справочной службе авиакомпании.

В ряде регионов Турции начиная с вечера пятницы погода резко ухудшилась. После продолжительной жары начались ливни, а скорость ветра местами достигает 70–80 километров в час. Турецкие метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушениям в работе транспорта, в том числе авиасообщения.