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В Турции предупредили о задержке авиарейсов в Москву из-за ливней - РИА Новости, 25.07.2026
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Туризм
 
15:08 25.07.2026 (обновлено: 15:09 25.07.2026)
В Турции предупредили о задержке авиарейсов в Москву из-за ливней

В Турции предупредили о задержках рейсов между курортами и Москвой из-за ливней

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за резкого ухудшения погодных условий в Турции произошли задержки рейсов авиакомпании "Турецкие авиалинии" между Москвой и турецкими курортами.
  • Более тысячи россиян не могут вовремя вылететь на отдых в Турцию или вернуться в Россию из-за массовых задержек рейсов.
  • Турецкие метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушениям в работе транспорта, в том числе авиасообщения.
АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Резкое ухудшение погодных условий в Турции, сопровождающееся сильным ветром и ливнями, привело к задержкам ряда рейсов авиакомпании "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) между Москвой и турецкими курортами, сообщили РИА Новости в справочной службе перевозчика.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что из-за массовых задержек рейсов Turkish Airlines более тысячи россиян не могут вовремя вылететь на отдых в Турцию или вернуться в Россию. По данным канала, во Внуково задерживаются несколько рейсов в Даламан и Анталью, при этом пассажиры отдельных рейсов ожидают вылета около 12 часов. Также задерживается вылет рейса из Даламана в Москву.
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"В связи с погодными условиями возможны задержки некоторых рейсов. Постепенно они устраняются, об этом пассажиров информируют", - сообщили РИА Новости в справочной службе авиакомпании.
В ряде регионов Турции начиная с вечера пятницы погода резко ухудшилась. После продолжительной жары начались ливни, а скорость ветра местами достигает 70–80 километров в час. Турецкие метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушениям в работе транспорта, в том числе авиасообщения.
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