СК показал кадры последствий удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

Ранее Балицкий сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе погибли 11 человек, в том числе четверо детей, еще 16 пострадали, включая пятерых детей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.