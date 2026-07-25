СК показал кадры последствий удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК РФ опубликовал кадры последствий террористического удара ВСУ по турбазам в Запорожской области.
- В результате ночной атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке погибли 11 человек, в том числе четверо детей, еще 16 пострадали, включая пятерых детей.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. СК РФ опубликовал в своем аккаунте на платформе "Макс" кадры последствий террористического удара ВСУ по турбазам в Запорожской области.
Ранее Балицкий сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе погибли 11 человек, в том числе четверо детей, еще 16 пострадали, включая пятерых детей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
СК РФ разместил фото и видео с места трагедии, на кадрах видны сгоревшие автомобили, поврежденные здания.