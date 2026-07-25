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В ОП рассказали о погибших от удара ВСУ по турбазам в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2026
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14:52 25.07.2026
В ОП рассказали о погибших от удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

Рогов: туристы и работники турбаз погибли при атаке ВСУ на Запорожскую область

© Фото : Следком/MAXРабота экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Следком/MAX
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области погибли восемь человек, в том числе двое детей, и 14 пострадали.
  • Среди погибших — туристы и сотрудники баз отдыха.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Туристы и сотрудники погибли от удара ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
Восемь человек погибли, в том числе двое детей, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области, сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.
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"Противник предпринял несколько атак по турбазам. Разрушения значительные. Среди погибших как туристы, так и сотрудники баз отдыха", - сказал Рогов.
По его словам, извлечение тел погибших из-за сильных разрушений зданий заняло несколько часов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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