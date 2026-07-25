В ОП рассказали о погибших от удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Туристы и сотрудники погибли от удара ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.