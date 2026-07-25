В ОП рассказали о погибших от удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области погибли восемь человек, в том числе двое детей, и 14 пострадали.
- Среди погибших — туристы и сотрудники баз отдыха.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Туристы и сотрудники погибли от удара ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
Восемь человек погибли, в том числе двое детей, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области, сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.
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"Противник предпринял несколько атак по турбазам. Разрушения значительные. Среди погибших как туристы, так и сотрудники баз отдыха", - сказал Рогов.
По его словам, извлечение тел погибших из-за сильных разрушений зданий заняло несколько часов.