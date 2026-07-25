Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев

"Мне посчастливилось самому убедиться, что российский менталитет весьма отличается от американского. (У вас - ред.) опора на традиции, историю, религию - это очень мощные силы. И историческая память. Русские не забывают", - сказал он.

"Что меня впечатляет, так это российское чувство коллектива, работы сообща. В России не смотрят, как можно обмануть человека или заработать на нем, а, как правило, ищут возможность для сотрудничества", - сказал он.