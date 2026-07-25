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Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев - РИА Новости, 25.07.2026
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11:04 25.07.2026
Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: россияне отличаются от американцев опорой на традиции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что историческая память и опора на традиции отличают россиян от американцев.
  • Джонсон отметил российское чувство коллектива и работы сообща, подчеркнув, что в России ищут возможность для сотрудничества, а не для обмана или заработка на человеке.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Историческая память и опора на традиции – главное, что отличает россиян от американцев, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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"Мне посчастливилось самому убедиться, что российский менталитет весьма отличается от американского. (У вас - ред.) опора на традиции, историю, религию - это очень мощные силы. И историческая память. Русские не забывают", - сказал он.
Джонсон добавил, что в США могли бы многому поучиться у жителей России.
"Что меня впечатляет, так это российское чувство коллектива, работы сообща. В России не смотрят, как можно обмануть человека или заработать на нем, а, как правило, ищут возможность для сотрудничества", - сказал он.
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