Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что историческая память и опора на традиции отличают россиян от американцев.
- Джонсон отметил российское чувство коллектива и работы сообща, подчеркнув, что в России ищут возможность для сотрудничества, а не для обмана или заработка на человеке.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Историческая память и опора на традиции – главное, что отличает россиян от американцев, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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"Мне посчастливилось самому убедиться, что российский менталитет весьма отличается от американского. (У вас - ред.) опора на традиции, историю, религию - это очень мощные силы. И историческая память. Русские не забывают", - сказал он.
"Что меня впечатляет, так это российское чувство коллектива, работы сообща. В России не смотрят, как можно обмануть человека или заработать на нем, а, как правило, ищут возможность для сотрудничества", - сказал он.