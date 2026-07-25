ВСУ потеряли до 385 военных в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр , заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 385 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило субботу Минобороны РФ.