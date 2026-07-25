ВСУ потеряли до 385 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные тактические рубежи.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
- Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр , заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 385 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое Донецкой Народной Республики и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18