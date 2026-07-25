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"Им повезло, что я их друг". Трамп ответил на вопрос о Европе - РИА Новости, 25.07.2026
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23:55 25.07.2026
"Им повезло, что я их друг". Трамп ответил на вопрос о Европе

Трамп заявил, что Европе повезло иметь его в качестве друга

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что европейским союзникам повезло иметь его в качестве друга.
  • Трамп регулярно критикует европейские власти за миграционную политику и подход к вопросам энергетики.
НЬЮ-ЙОРК, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что европейским союзникам Штатов повезло иметь его в качестве друга.
"Им повезло, что я их друг", – сказал Трамп.
Так он ответил на вопрос журналистки французского телеканала LCI Сони Дриди о том, есть ли у него послание европейским союзникам. Она поделилась цитатами президента США в Х.
Трамп при этом регулярно критикует европейские власти за миграционную политику, а также заявляет, что их подход к вопросам энергетики наносит ущерб региону.
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