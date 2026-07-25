"Им повезло, что я их друг". Трамп ответил на вопрос о Европе

НЬЮ-ЙОРК, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что европейским союзникам Штатов повезло иметь его в качестве друга.

Трамп при этом регулярно критикует европейские власти за миграционную политику, а также заявляет, что их подход к вопросам энергетики наносит ущерб региону.