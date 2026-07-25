Бронежилеты полнят, считает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пошутил о том, что бронежилеты сильно полнят.
- Американский лидер припомнил случай, когда он сам примерял бронежилет. Его помощники отметили, что он выглядит так, будто набрал почти десять килограммов.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пожаловался на то, насколько сильно полнят людей бронежилеты.
В пятницу, 24 июля, состоялся второй ужин ассоциации журналистов Белого дома. Изначально мероприятие должно было пройти в апреле, но ужин прервали звуки выстрелов. После третьей попытки покушения на него Трамп заявил, что раздумывает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет.
"На самом деле, сегодня все выглядят очень хорошо, и я знаю, что было нелегко подобрать обувь к бронежилету, который многие люди не хотели надевать, потому что они скорее умрут, чем будут выглядеть на 20 фунтов (чуть больше 9 килограммов - ред.) тяжелее", – пошутил Трамп, выступая на мероприятии.
Американский лидер припомнил случай, когда он сам примерял бронежилет. Его помощники отметили, что он выглядит так, будто набрал почти десять килограммов.