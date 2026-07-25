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Бронежилеты полнят, считает Трамп - РИА Новости, 25.07.2026
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06:09 25.07.2026
Бронежилеты полнят, считает Трамп

Трамп пожаловался на то, насколько сильно полнят людей бронежилеты

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пошутил о том, что бронежилеты сильно полнят.
  • Американский лидер припомнил случай, когда он сам примерял бронежилет. Его помощники отметили, что он выглядит так, будто набрал почти десять килограммов.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пожаловался на то, насколько сильно полнят людей бронежилеты.
В пятницу, 24 июля, состоялся второй ужин ассоциации журналистов Белого дома. Изначально мероприятие должно было пройти в апреле, но ужин прервали звуки выстрелов. После третьей попытки покушения на него Трамп заявил, что раздумывает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет.
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"На самом деле, сегодня все выглядят очень хорошо, и я знаю, что было нелегко подобрать обувь к бронежилету, который многие люди не хотели надевать, потому что они скорее умрут, чем будут выглядеть на 20 фунтов (чуть больше 9 килограммов - ред.) тяжелее", – пошутил Трамп, выступая на мероприятии.
Американский лидер припомнил случай, когда он сам примерял бронежилет. Его помощники отметили, что он выглядит так, будто набрал почти десять килограммов.
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