Бронежилеты полнят, считает Трамп

"На самом деле, сегодня все выглядят очень хорошо, и я знаю, что было нелегко подобрать обувь к бронежилету, который многие люди не хотели надевать, потому что они скорее умрут, чем будут выглядеть на 20 фунтов (чуть больше 9 килограммов - ред.) тяжелее", – пошутил Трамп, выступая на мероприятии.