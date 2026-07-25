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Трамп в шутку задумался над четвертым сроком - РИА Новости, 25.07.2026
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06:08 25.07.2026 (обновлено: 06:10 25.07.2026)
Трамп в шутку задумался над четвертым сроком

Президент США Трамп пошутил, что будет баллотироваться на четвертый срок

© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на «четвертый срок» на пост президента США.
  • Трамп сделал это заявление во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, надев кепку с надписью «Трамп 2028».
  • Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году, при этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что будет баллотироваться на "четвертый срок".
Нынешний срок для Трампа - второй. При этом он не признает свое поражение на президентских выборах в США в 2020 году, где победил Джо Байден.
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"Я рад объявить о своем намерении - и это своего рода сенсация - баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов", – сказал он в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.
"Я победил трижды, теперь сделаю это еще раз", – добавил он, надев кепку "Трамп 2028".
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
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