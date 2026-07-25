Трамп в шутку задумался над четвертым сроком

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на «четвертый срок» на пост президента США.

Трамп сделал это заявление во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, надев кепку с надписью «Трамп 2028».

Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году, при этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что будет баллотироваться на "четвертый срок".

Нынешний срок для Трампа - второй. При этом он не признает свое поражение на президентских выборах в США в 2020 году, где победил Джо Байден.

"Я рад объявить о своем намерении - и это своего рода сенсация - баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов", – сказал он в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

"Я победил трижды, теперь сделаю это еще раз", – добавил он, надев кепку "Трамп 2028".