Трамп в шутку задумался над четвертым сроком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на «четвертый срок» на пост президента США.
- Трамп сделал это заявление во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, надев кепку с надписью «Трамп 2028».
- Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году, при этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что будет баллотироваться на "четвертый срок".
"Я рад объявить о своем намерении - и это своего рода сенсация - баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов", – сказал он в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.
"Я победил трижды, теперь сделаю это еще раз", – добавил он, надев кепку "Трамп 2028".
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.