Трамп подтвердил скорый визит Нетаньяху в Вашингтон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит США по приглашению Дональда Трампа.
- В рамках визита Нетаньяху встретится с Трампом в Белом доме 29 июля и примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетит США на следующей неделе, подтвердил американский президент Дональд Трамп.
"Нетаньяху... приедет в город (Вашингтон - ред.) на следующей неделе", - сказал Трамп в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
* Внесен РФ в перечень террористов и экстремистов.