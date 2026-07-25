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Трамп подтвердил скорый визит Нетаньяху в Вашингтон - РИА Новости, 25.07.2026
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05:56 25.07.2026 (обновлено: 06:00 25.07.2026)
Трамп подтвердил скорый визит Нетаньяху в Вашингтон

Трамп подтвердил, что Нетаньяху посетит США на следующей неделе

© Leah MillisДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Leah Millis
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит США по приглашению Дональда Трампа.
  • В рамках визита Нетаньяху встретится с Трампом в Белом доме 29 июля и примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетит США на следующей неделе, подтвердил американский президент Дональд Трамп.
В канцелярии израильского премьера ранее заявляли, что Нетаньяху вылетит в Вашингтон 27 июля по приглашению Трампа. В рамках визита он встретится с Трампом в Белом доме 29 июля, а также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
"Нетаньяху... приедет в город (Вашингтон - ред.) на следующей неделе", - сказал Трамп в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
* Внесен РФ в перечень террористов и экстремистов.
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В миреВашингтон (штат)СШАРоссияДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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