Трамп припомнил Кеннеди-младшему препарирование енота

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пошутил над министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим, припомнив ему новость про препарирование енота.

Как писала в апреле New York Post со ссылкой на биографию "RFK Jr.: The Fall and Rise", министр, заметив мертвого енота на дороге, отрезал у животного половые органы. Как он сам выразился, чтобы "изучить их позже".