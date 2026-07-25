Трамп припомнил Кеннеди-младшему препарирование енота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пошутил над министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим, упомянув случай с препарированием енота.
- Как писала в апреле New York Post со ссылкой на биографию "RFK Jr.: The Fall and Rise", министр, заметив мертвого енота на дороге, отрезал у животного половые органы. Как он сам выразился, чтобы "изучить их позже".
- Бобби предложил закуску из своего любимого куска самца-енота, сбитого на дороге, пошутил Трамп.
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пошутил над министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим, припомнив ему новость про препарирование енота.
Как писала в апреле New York Post со ссылкой на биографию "RFK Jr.: The Fall and Rise", министр, заметив мертвого енота на дороге, отрезал у животного половые органы. Как он сам выразился, чтобы "изучить их позже".
"Надеюсь, все наконец-то смогли насладиться этой прекрасной говяжьей вырезкой, очень особенной говядиной. И хочу, чтобы вы знали: Бобби Кеннеди, который сейчас здесь, лично сбил эту корову на своей машине, разделал ее и привез вам на ужин. Так что мясо очень свежее. А еще Бобби предложил закуску из своего любимого куска самца-енота, сбитого на дороге", - пошутил Трамп, выступая на мероприятии.
Кроме случая с енотом, в 2024 году сам Кеннеди-младший рассказывал New Yorker, как однажды подбросил тушу медвежонка в Центральный парк в Нью-Йорке после неудачной попытки освежевать его. Дочь министра Кэтлин Кеннеди вспоминала в интервью журналу Town & Country в 2012 году, как отец пытался перевезти на крыше автомобиля голову кита, из-за чего машина пропиталась неприятным запахом.
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