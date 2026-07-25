Трамп пожаловался на слишком частые звонки журналистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп поделился своим телефонным номером с журналистами.
- Теперь журналисты звонят Трампу каждые 3,7 минуты, и он назвал это решение самой глупой вещью в своей жизни.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение поделиться телефонным номером с журналистами было самой глупой вещью в жизни, теперь представители прессы звонят ему каждые 3,7 минуты.
Трамп в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома посетовал, что за время работы девелопером журналисты звонили ему каждые полчаса, а за время президентства, напротив, не получал звонков на протяжении длительного времени.
"И тогда я сказал: знаете что? Я дам прессе свой номер телефона. Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал. Теперь мне звонят каждые 3,7 минуты", – сказал он.