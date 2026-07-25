Трамп пожаловался на слишком частые звонки журналистов

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение поделиться телефонным номером с журналистами было самой глупой вещью в жизни, теперь представители прессы звонят ему каждые 3,7 минуты.

"И тогда я сказал: знаете что? Я дам прессе свой номер телефона. Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал. Теперь мне звонят каждые 3,7 минуты", – сказал он.