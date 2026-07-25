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Трамп пожаловался на слишком частые звонки журналистов - РИА Новости, 25.07.2026
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05:37 25.07.2026
Трамп пожаловался на слишком частые звонки журналистов

Трамп признался, что журналисты звонят ему каждые 3,7 минуты

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поделился своим телефонным номером с журналистами.
  • Теперь журналисты звонят Трампу каждые 3,7 минуты, и он назвал это решение самой глупой вещью в своей жизни.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение поделиться телефонным номером с журналистами было самой глупой вещью в жизни, теперь представители прессы звонят ему каждые 3,7 минуты.
Трамп в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома посетовал, что за время работы девелопером журналисты звонили ему каждые полчаса, а за время президентства, напротив, не получал звонков на протяжении длительного времени.
"И тогда я сказал: знаете что? Я дам прессе свой номер телефона. Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал. Теперь мне звонят каждые 3,7 минуты", – сказал он.
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