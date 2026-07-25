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Трамп сменил самолет на саммите НАТО якобы из-за угроз, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2026
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01:29 25.07.2026
Трамп сменил самолет на саммите НАТО якобы из-за угроз, пишут СМИ

NYT: Трамп сменил самолет на саммите НАТО якобы из-за угроз от проиранских сил

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп садится на борт самолета в международном аэропорту Бен-Гурион
Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета в международном аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп во время визита в Турцию сменил подаренный Катаром Boeing 747-8 на старый Air Force One из-за информации о якобы готовящемся покушении со стороны проиранских группировок.
  • Новый самолет Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним.
  • Разведданные указывали на проиранские группировки, которые целились именно в Трампа, независимо от того, на каком борту он находился.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время визита в Турцию был вынужден срочно переесть с подаренного Катаром Boeing 747-8 на старый Air Force One из-за информации секретной службы о якобы готовящемся покушении со стороны проиранских группировок, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Президент Трамп внезапно сменил самолет перед вылетом из Турции в этом месяце после того, как американские официальные лица оценили как достоверную угрозу нападения проиранских сил на него и самолет Air Force One", - пишет газета.
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Трамп прилетел в Турцию для участия в саммите НАТО на новом самолете 7 июля, однако вылетел из Анкары уже на старом, при этом в Британии пересел обратно на новый.
Как писала New York Times со ссылкой на источники, новый самолет Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним. По данным газеты, старый самолет, возможно, был оснащен системой, предназначенной для ослепления приближающейся зенитной ракеты. Информации об оснащении такой системой нового борта нет.
Разведданные, по данным источников издания, указывали на проиранские группировки, которые целились именно в самого Трампа и независимо от того, на каком борту он находился. Угроза исходила якобы от сил, связанных с Ираном, отмечает издание.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в "борт номер один", хотя до сих пор продолжал летать на старом.
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