Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне

Трамп и Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во вторник, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне во вторник, 28 июля.

Визит Зеленского в США продлится почти неделю.

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в среду заявил, что Зеленский поедет в США на этой неделе. По его словам, его визит продлится почти неделю.

"Президент США Дональд Трамп и ... Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся во вторник в Вашингтоне", – говорится в сообщении.