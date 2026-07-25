Трамп и Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во вторник, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне во вторник, 28 июля.
- Визит Зеленского в США продлится почти неделю.
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в среду заявил, что Зеленский поедет в США на этой неделе. По его словам, его визит продлится почти неделю.
"Президент США Дональд Трамп и ... Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся во вторник в Вашингтоне", – говорится в сообщении.
Уже со ссылкой на украинский источник СМИ пишет, что, Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа со стороны Белого дома.