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Трамп и Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во вторник, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2026
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00:16 25.07.2026 (обновлено: 00:17 25.07.2026)
Трамп и Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во вторник, пишут СМИ

Newsmax: Трамп и Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне 28 июля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне во вторник, 28 июля.
  • Визит Зеленского в США продлится почти неделю.
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в среду заявил, что Зеленский поедет в США на этой неделе. По его словам, его визит продлится почти неделю.
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"Президент США Дональд Трамп и ... Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся во вторник в Вашингтоне", – говорится в сообщении.
Уже со ссылкой на украинский источник СМИ пишет, что, Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа со стороны Белого дома.
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