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Токаев заявил, что получает "много сигналов" об Украине из Европы и США - РИА Новости, 25.07.2026
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15:51 25.07.2026 (обновлено: 16:08 25.07.2026)
Токаев заявил, что получает "много сигналов" об Украине из Европы и США

Токаев: Казахстан получает сигналы об украинском конфликте из Европы и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что получает много сигналов из Европы и США, касающихся украинского конфликта.
  • Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Токаевым в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с президентом России Владимом Путиным, что получает "много сигналов" из Европы и США, касающихся украинского конфликта.
В субботу Путин прилетел в Омск. Перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана лидер РФ провел двустороннюю встречу с Токаевым.
"Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону. Из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией", - сказал Токаев на встрече с Путиным в Омске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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