Токаев заявил, что получает "много сигналов" об Украине из Европы и США

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с президентом России Владимом Путиным, что получает "много сигналов" из Европы и США, касающихся украинского конфликта.

"Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону. Из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией", - сказал Токаев на встрече с Путиным в Омске.