Часть жителей Тбилиси осталась без воды после масштабного отключения света

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"Из-за ограничения подачи электроэнергии была остановлена работа насосной станции на улице Бахтриони. В результате без воды осталась часть районов Ваке и Сабуртало. Электроснабжение насосной станции уже восстановлено. Подача воды будет возобновляться поэтапно и полностью восстановится к 12:00 (11.00 мск)",- заявили в компании.