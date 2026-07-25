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Часть жителей Тбилиси осталась без воды после масштабного отключения света - РИА Новости, 25.07.2026
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10:31 25.07.2026
Часть жителей Тбилиси осталась без воды после масштабного отключения света

Часть жителей Тбилиси осталась без воды после масштабного блэкаута

© РИА НовостиВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости
Вид на Тбилиси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть жителей Тбилиси столкнулась с перебоями в водоснабжении из-за остановки насосной станции после отключения электроэнергии.
  • Электроснабжение насосной станции восстановлено, подача воды возобновляется поэтапно и должна полностью восстановиться к 12:00 по местному времени.
ТБИЛИСИ, 25 июл — РИА Новости. После масштабного отключения электроэнергии часть жителей Тбилиси столкнулась с перебоями в водоснабжении из-за остановки насосной станции, сообщили РИА Новости в компании Georgian Water and Power (GWP).
В Грузии в субботу утром случился второй за последние два дня блэкаут. Первый блэкаут произошел в ночь на пятницу. Причины аварии так и не установлены.
«
"Из-за ограничения подачи электроэнергии была остановлена работа насосной станции на улице Бахтриони. В результате без воды осталась часть районов Ваке и Сабуртало. Электроснабжение насосной станции уже восстановлено. Подача воды будет возобновляться поэтапно и полностью восстановится к 12:00 (11.00 мск)",- заявили в компании.
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