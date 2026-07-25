Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Также было уничтожено более десяти автомобилей ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка Запорожской области.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и десять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Уничтожено более 50 военнослужащих и десять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка Запорожской области.
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22 июня 2022, 17:18