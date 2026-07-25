ВС России поразили логистические центры и места хранения БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 152 районах.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18