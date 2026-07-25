Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции.
- Потери украинских войск составили до 215 военнослужащих и военная техника, включая станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 215 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Синиха, Хомино, Высшее Соленое, Березовое, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман Харьковской области и Святогорск Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 215 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18