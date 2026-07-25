ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 215 военных, сообщило Минобороны РФ.