В Сумах и Запорожье прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах и подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучали взрывы.
- Украинские СМИ уже сообщали о нескольких взрывах в этих городах в пятницу.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумах и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщают украинские СМИ.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о нескольких взрывах в Сумах и Запорожье в пятницу.
"Еще один взрыв было слышно в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В свою очередь украинские издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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