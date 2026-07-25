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Финансист объяснила, что будет с рублем и вкладами после снижения ставки - РИА Новости, 25.07.2026
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02:10 25.07.2026
Финансист объяснила, что будет с рублем и вкладами после снижения ставки

Финансист Проценко: снижение ставки Банка России нейтрально-позитивно для рубля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снижение ставки ЦБ с 14,25% до 14% носит нейтрально-позитивный характер для рубля.
  • Ставки по вкладам останутся примерно на текущем уровне.
  • По кредитам банки либо сохранят их, либо снизят незначительно.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. “Символическое” снижение ставки Банка России с 14,25% до 14% носит нейтрально-позитивный характер для рубля. Как оно отразится на вкладах и кредитах, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
По словам финансиста, для рубля решение носит нейтрально-позитивный характер. Ставки по вкладам останутся примерно на текущем уровне, а по кредитам банки либо сохранят их, либо снизят незначительно. Минимальные ставки по займам будут стартовать от 14,5–15% годовых.
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"Ожидаем, что до начала августа доллар будет колебаться в диапазоне 75,5–80,5 рубля, евро — 86,5–92 рубля, юань — 11,15–11,85 рубля. Для резких колебаний предпосылок нет", — пояснила Проценко.
Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от экспорта, цен на сырье, инфляции и геоэкономики, заключила она.
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