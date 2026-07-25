Экстренные службы на месте выброса густого дыма на химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле

Экстренные службы на месте выброса густого дыма на химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле

В Стамбуле на заводе произошла утечка химических веществ

Краткий пересказ от РИА ИИ На химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле произошел выброс густого дыма из-за реакции веществ в резервуаре объемом около 10 тонн.

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, выясняется их число.

Работников завода оперативно эвакуировали после обнаружения утечки, на место были направлены подразделения полиции, пожарной службы, скорой помощи и Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Выброс густого дыма произошел на химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле из-за реакции веществ в резервуаре объемом около 10 тонн, передал телеканал Выброс густого дыма произошел на химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле из-за реакции веществ в резервуаре объемом около 10 тонн, передал телеканал Ulke TV

"После начала химической реакции из резервуара в окружающую среду стал распространяться густой дым с резким запахом", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, инцидент произошел на предприятии в районе Кемербургаз. После обнаружения утечки работников завода оперативно эвакуировали.

На место были направлены подразделения полиции, пожарной службы, скорой помощи и Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Для работы в зоне происшествия пожарные использовали специальные защитные костюмы и маски.

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, выясняется их число.