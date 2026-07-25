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В Стамбуле на заводе произошла утечка химических веществ - РИА Новости, 25.07.2026
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14:29 25.07.2026
В Стамбуле на заводе произошла утечка химических веществ

В Стамбуле на химпредприятии произошел выброс густого дыма, есть пострадавшие

© Ulke TVЭкстренные службы на месте выброса густого дыма на химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле
Экстренные службы на месте выброса густого дыма на химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Ulke TV
Экстренные службы на месте выброса густого дыма на химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле произошел выброс густого дыма из-за реакции веществ в резервуаре объемом около 10 тонн.
  • По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, выясняется их число.
  • Работников завода оперативно эвакуировали после обнаружения утечки, на место были направлены подразделения полиции, пожарной службы, скорой помощи и Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Выброс густого дыма произошел на химическом предприятии в районе Эюпсултан в Стамбуле из-за реакции веществ в резервуаре объемом около 10 тонн, передал телеканал Ulke TV.
"После начала химической реакции из резервуара в окружающую среду стал распространяться густой дым с резким запахом", — говорится в сообщении.
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По данным телеканала, инцидент произошел на предприятии в районе Кемербургаз. После обнаружения утечки работников завода оперативно эвакуировали.
На место были направлены подразделения полиции, пожарной службы, скорой помощи и Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Для работы в зоне происшествия пожарные использовали специальные защитные костюмы и маски.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, выясняется их число.
По факту ведется расследование.
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