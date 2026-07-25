NYP: США изучают план по захвату урана с иранских ядерных объектов

Краткий пересказ от РИА ИИ США изучают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов.

В операции могут быть задействованы тысячи военнослужащих, включая сухопутные войска и спецназовцев.

Иранские военные отработали множество сценариев атак США и готовы к наземному вторжению.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США изучают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов и могут задействовать для этой цели тысячи военнослужащих, утверждает газета США изучают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов и могут задействовать для этой цели тысячи военнослужащих, утверждает газета New York Post со ссылкой на источник, знакомый с военным планированием.

"В этой чрезвычайно сложной операции могут задействовать тысячи военных сухопутных войск, которые будут штурмовать ядерные объекты, преодолевая минные ловушки, используя строительные отряды и обеспечивая присутствие оборонительных блокирующих сил вокруг объекта. Затем небольшая группа спецназовцев будет осуществлять фактическое извлечение - "крайне опасный" процесс", - сообщает издание.

Как отмечает New York Post, в ходе такой операции американским военнослужащим пришлось бы расчищать разрушенные входы на объекты, одновременно отражая атаки иранских военных. Кроме того, для этой задачи бы потребовался полный контроль над коридором воздушного пространства, который бы позволил американским военным совершать полеты в безопасное место.

Осведомленный военный источник в Иране в четверг сообщил РИА Новости, что иранские военные отработали множество сценариев атак США , готовы и к наземному вторжению.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.