Рейтинг@Mail.ru
NYP: США изучают план по захвату урана с иранских ядерных объектов - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 25.07.2026
NYP: США изучают план по захвату урана с иранских ядерных объектов

NYP: США изучают план по захвату запасов урана с иранских ядерных объектов

© AP Photo / Lefteris PitarakisСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Солдаты армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США изучают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов.
  • В операции могут быть задействованы тысячи военнослужащих, включая сухопутные войска и спецназовцев.
  • Иранские военные отработали множество сценариев атак США и готовы к наземному вторжению.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США изучают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов и могут задействовать для этой цели тысячи военнослужащих, утверждает газета New York Post со ссылкой на источник, знакомый с военным планированием.
"В этой чрезвычайно сложной операции могут задействовать тысячи военных сухопутных войск, которые будут штурмовать ядерные объекты, преодолевая минные ловушки, используя строительные отряды и обеспечивая присутствие оборонительных блокирующих сил вокруг объекта. Затем небольшая группа спецназовцев будет осуществлять фактическое извлечение - "крайне опасный" процесс", - сообщает издание.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
КСИР заявил об уничтожении более 200 американских военных
Вчера, 22:05
Как отмечает New York Post, в ходе такой операции американским военнослужащим пришлось бы расчищать разрушенные входы на объекты, одновременно отражая атаки иранских военных. Кроме того, для этой задачи бы потребовался полный контроль над коридором воздушного пространства, который бы позволил американским военным совершать полеты в безопасное место.
Осведомленный военный источник в Иране в четверг сообщил РИА Новости, что иранские военные отработали множество сценариев атак США, готовы и к наземному вторжению.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
США готовятся к масштабным боевым действиям против Ирана, пишет Axios
Вчера, 21:09
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала