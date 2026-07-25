СМИ узнали о жестком предупреждении США в адрес Украины

"После обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море", — говорится в публикации.



Газета пишет, что США рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум, который не единожды подвергался украинским атакам, как важнейший канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки, служащий альтернативой российским.



Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.