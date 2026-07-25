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СМИ узнали о жестком предупреждении США в адрес Украины - РИА Новости, 25.07.2026
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09:42 25.07.2026 (обновлено: 19:19 25.07.2026)
СМИ узнали о жестком предупреждении США в адрес Украины

WSJ написала о предупреждении США для Украины из-за атак в Черном море

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон предупредил Украину о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море, пишет The Wall Street Journal.
  • Издание отмечает, что это произошло после того, как корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на атаки ВСУ в акватории Черного моря.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вашингтон предупредил Украину о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море, пишет The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что нефтегазовая корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на продолжающиеся атаки ВСУ в этой акватории. После этого американские власти потребовали от Киева ограничить нападения.
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"После обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море", — говорится в публикации.

Газета пишет, что США рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум, который не единожды подвергался украинским атакам, как важнейший канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки, служащий альтернативой российским.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.
Среди крупнейших акционеров: Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры "Лукойла", СП "Роснефть", ExxonMobil, Chevron и Shell.
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