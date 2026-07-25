В Мичигане после пожара обнаружили восемь тел, в том числе шестерых детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В штате Мичиган в частном доме обнаружены восемь тел, включая шестерых несовершеннолетних.

У части жертв имелись огнестрельные ранения, точные причины смерти и личности погибших пока не установлены.

Полиция округа предполагает, что все жертвы были членами одной семьи, а в офисе шерифа рассматривают версии умышленного поджога и коллективного суицида.

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Пожарные, прибывшие по вызову в частный дом в американском штате Мичиган, обнаружили восемь тел, в том числе шестерых несовершеннолетних, часть жертв получила огнестрельные ранения, сообщили местные власти.

В пятницу утром пожарные прибыли в Гранд-Хейвен (округ Оттава , штат Мичиган ) из-за сообщений о запахе гари, но очаг возгорания не нашли. Спустя несколько часов бригады вернулись по звонку о белом дыме в жилом доме.

"Я могу сообщить вам, что погибли двое взрослых и шестеро детей", - сказал журналистам капитан полиции Джейк Спаркс.

По его словам, у части жертв имелись огнестрельные ранения. Точные причины смерти и личности погибших пока не установлены. Полиция округа предполагает, что все жертвы были членами одной семьи, которая проживала в этом доме.