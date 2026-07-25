Рейтинг@Mail.ru
В Мичигане после пожара обнаружили восемь тел, в том числе шестерых детей - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 25.07.2026
В Мичигане после пожара обнаружили восемь тел, в том числе шестерых детей

В Мичигане после пожара обнаружили тела двух взрослых и шести детей

© AP Photo / Mark StockwellСотрудник полиции в США
Сотрудник полиции в США - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Mark Stockwell
Сотрудник полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штате Мичиган в частном доме обнаружены восемь тел, включая шестерых несовершеннолетних.
  • У части жертв имелись огнестрельные ранения, точные причины смерти и личности погибших пока не установлены.
  • Полиция округа предполагает, что все жертвы были членами одной семьи, а в офисе шерифа рассматривают версии умышленного поджога и коллективного суицида.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Пожарные, прибывшие по вызову в частный дом в американском штате Мичиган, обнаружили восемь тел, в том числе шестерых несовершеннолетних, часть жертв получила огнестрельные ранения, сообщили местные власти.
В пятницу утром пожарные прибыли в Гранд-Хейвен (округ Оттава, штат Мичиган) из-за сообщений о запахе гари, но очаг возгорания не нашли. Спустя несколько часов бригады вернулись по звонку о белом дыме в жилом доме.
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
При стрельбе в больнице в США погиб человек
17 июня, 04:24
"Я могу сообщить вам, что погибли двое взрослых и шестеро детей", - сказал журналистам капитан полиции Джейк Спаркс.
По его словам, у части жертв имелись огнестрельные ранения. Точные причины смерти и личности погибших пока не установлены. Полиция округа предполагает, что все жертвы были членами одной семьи, которая проживала в этом доме.
В офисе шерифа рассматривают как версию умышленного поджога, так и возможность коллективного суицида.
Дарика Мур - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи
11 января, 02:35
 
ПроисшествияМичиганОттаваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала