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США увеличили закупки российского мороженого в 15 раз - РИА Новости, 25.07.2026
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01:36 25.07.2026 (обновлено: 04:12 25.07.2026)
США увеличили закупки российского мороженого в 15 раз

США в мае нарастили закупки российского мороженого до 62 тысяч долларов

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМороженое в вафельных стаканчиках
Мороженое в вафельных стаканчиках - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Мороженое в вафельных стаканчиках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США за май нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз — до 62 тысяч долларов.
  • В том месяце больше всего этого товара американцы покупали у Китая, Южной Кореи и Италии.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США за май нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Так, в мае заокеанское государство ввезло отечественного товара на 62,4 тысячи долларов, тогда как в апреле — на 4,1 тысячу.
В целом в последний месяц весны США покупали больше всего мороженого у:
  • Китая (6,2 миллиона долларов);
  • Южной Кореи (5,6 миллиона);
  • Италии (5,2 миллиона).
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