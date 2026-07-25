США увеличили закупки российского мороженого в 15 раз

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США за май нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.

Так, в мае заокеанское государство ввезло отечественного товара на 62,4 тысячи долларов, тогда как в апреле — на 4,1 тысячу.