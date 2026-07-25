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Военный бюджет США на операцию против Ирана оказался под угрозой, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2026
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01:34 25.07.2026
Военный бюджет США на операцию против Ирана оказался под угрозой, пишут СМИ

Bloomberg: США не могут найти средства для продолжения военной операции с Ираном

© Фото : U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"
Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : U.S. Marine Corps
Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США столкнулась с трудностями при поиске средств для продолжения военной операции против Ирана.
  • Запрос администрации США о предоставлении экстренного пакета финансирования для военных нужд на десятки миллиардов долларов застопорился в конгрессе.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Администрация США столкнулась с трудностями при поиске средств для продолжения военной операции против Ирана, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее администрация США запросила у конгресса экстренный пакет финансирования для военных нужд на десятки миллиардов долларов.
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"Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в конгрессе", – сообщает Блумберг.
Как отмечает агентство, пока действующая администрация ищет средства на продолжение военной операции, сам президент Дональд Трамп мало что делает для того, чтобы заручиться поддержкой законодателей в вопросе увеличения расходов.
По словам источников агентства, конфликт между США и Ираном вышел за рамки ожиданий Трампа. В связи с этим американский лидер перешел "в режим мести".
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