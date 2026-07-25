Военный бюджет США на операцию против Ирана оказался под угрозой, пишут СМИ

"Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в конгрессе", – сообщает Блумберг.

По словам источников агентства, конфликт между США и Ираном вышел за рамки ожиданий Трампа. В связи с этим американский лидер перешел "в режим мести".