Военный бюджет США на операцию против Ирана оказался под угрозой, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация США столкнулась с трудностями при поиске средств для продолжения военной операции против Ирана.
- Запрос администрации США о предоставлении экстренного пакета финансирования для военных нужд на десятки миллиардов долларов застопорился в конгрессе.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Администрация США столкнулась с трудностями при поиске средств для продолжения военной операции против Ирана, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее администрация США запросила у конгресса экстренный пакет финансирования для военных нужд на десятки миллиардов долларов.
"Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в конгрессе", – сообщает Блумберг.
Как отмечает агентство, пока действующая администрация ищет средства на продолжение военной операции, сам президент Дональд Трамп мало что делает для того, чтобы заручиться поддержкой законодателей в вопросе увеличения расходов.
По словам источников агентства, конфликт между США и Ираном вышел за рамки ожиданий Трампа. В связи с этим американский лидер перешел "в режим мести".