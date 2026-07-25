МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ, сообщило Минобороны России.

Силы ПВО за сутки уничтожили 1060 беспилотников и восемь управляемых авиационных бомб ВСУ , информировало ведомство.

ВСУ за сутки потеряли 1480 военнослужащих, добавили в МО РФ . Кроме того, по данным российского министерства, ликвидированы 78 единиц военной автомобильной техники противника.

Путин о спецоперации

Президент России Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации на украинском направлении. Путин и Токаев в субботу проводят переговоры на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с президентом России Владимом Путиным, что получает "много сигналов" из Европы и США, касающихся украинского конфликта. Токаев при этом высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы вернуться к "стамбульской формуле".

Преступления Киева

Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами выступают в том числе американские компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Украина сейчас не во всем слушается США, Киев ведет себя разнуздано по отношению к Вашингтону. Песков также отметил, что Киев считает надежной "крышу" в виде европейцев.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что восемь человек, в том числе двое детей, погибли, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Кирилловке.

Позднее он сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области выросло до 12 человек, пострадавших - до 19, из-под завалов спасли еще двух человек.

Атака ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области является преднамеренным военным преступлением, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Мирошник также добавил, что удары ВСУ по турбазам в Кирилловке Запорожской области были спланированной террористической акцией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по турбазам в Запорожской области, отметила, что наносить удары по мирному населению - это метод террористов.

Два мирных жителя и боец подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области 91 раз, кроме того, перехвачены 195 БПЛА, два мирных жителя погибли, 13 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Военнослужащие ВСУ для передвижений в Сумской области выбирают российские автомобили ВАЗ для маскировки под гражданское население, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Успехи на СВО

Вооруженные силы России ударом "Герани" поразили в Черном море балкер, используемый для доставки военных грузов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.

Минобороны России опубликовало кадры поражения авиабомбами ФАБ-500 пункты управления БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ.

Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в портах "Одесса" и "Измаил", сообщило в субботу министерство обороны РФ. Помимо этого, Армия России поразила в порту "Николаев" сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Также сообщается, что ВС РФ в ночь на субботу продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

ВС РФ уничтожили подстанцию 110 киловольт в населенном пункте Мена и подстанцию 40 киловольт в населенном пункте Семеновка, используемые в целях ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Расчет БПЛА "Молния-2" российской группировки войск "Север" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Мангуст.

У Киева дела плохи

Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко ликвидирован в результате удара по месту проведения военной выставки под Киевом в пятницу, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Стрелок группировки войск "Восток" с позывным Гера рассказал РИА Новости, как в ходе штурма позиций ВСУ в Запорожской области в одиночку взял в плен троих украинских военнослужащих.

Две штурмовые группы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в районе села Могрица Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что командиры на просьбы о помощи ответили предложением сдаться российским военным и перестали выходить на связь.