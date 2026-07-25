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Российский боец рассказал, как FPV-дроны охотятся за роботами ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
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07:10 25.07.2026
Российский боец рассказал, как FPV-дроны охотятся за роботами ВСУ

Операторы дронов «Севера» наводят ударные FPV на роботизированные платформы ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы разведдронов «Севера» мгновенно наводят ударные FPV на наземные роботизированные платформы ВСУ при попытке последних доставить грузы на недоступные для пехоты позиции.
  • За неделю операторами FPV-дронов группировки «Север» уничтожено более 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.
  • Благодаря слаженным действиям операторов разведывательных и ударных дронов необходимые для украинских боевиков грузы не доходят до адресатов.
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Операторы разведдронов "Севера" мгновенно наводят ударные FPV на наземные роботизированные платформы ВСУ, как только те пытаются доставить еду и боеприпасы на недоступные для пехоты позиции, рассказал РИА Новости командир взвода БПС с позывным Шток.
"На роботизированных платформах противник пробует осуществлять доставку продовольствия и боекомплекта на позиции, куда пехота зачастую просто не может добраться. Работаем быстро и слаженно. Как только разведывательная "птичка" видит робота, в него сразу же летит дежурящий неподалеку FPV", — рассказал военный.
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Благодаря слаженным действиям операторов разведывательных и ударных дронов, добавил командир, необходимые для украинских боевиков грузы — продовольствие и боеприпасы — до адресатов не доходят.
Он подчеркнул, что за неделю операторами FPV-дронов войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожено более 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.
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