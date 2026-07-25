Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы разведдронов «Севера» мгновенно наводят ударные FPV на наземные роботизированные платформы ВСУ при попытке последних доставить грузы на недоступные для пехоты позиции.

За неделю операторами FPV-дронов группировки «Север» уничтожено более 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.

Благодаря слаженным действиям операторов разведывательных и ударных дронов необходимые для украинских боевиков грузы не доходят до адресатов.

БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Операторы разведдронов "Севера" мгновенно наводят ударные FPV на наземные роботизированные платформы ВСУ, как только те пытаются доставить еду и боеприпасы на недоступные для пехоты позиции, рассказал РИА Новости командир взвода БПС с позывным Шток.

"На роботизированных платформах противник пробует осуществлять доставку продовольствия и боекомплекта на позиции, куда пехота зачастую просто не может добраться. Работаем быстро и слаженно. Как только разведывательная "птичка" видит робота, в него сразу же летит дежурящий неподалеку FPV", — рассказал военный.

Благодаря слаженным действиям операторов разведывательных и ударных дронов, добавил командир, необходимые для украинских боевиков грузы — продовольствие и боеприпасы — до адресатов не доходят.